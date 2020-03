Come se la cava Resident Evil 3? I voti delle prime recensioni

Nella giornata di ieri la stampa internazionale ha potuto pubblicare le recensioni di Resident Evil 3 Remake, i primi pareri sul gioco Capcom sono generalmente positivi anche se non mancano criticità legate a vari aspetti del progetto.

Nel momento in cui scriviamo il remake di RE3 ha un Metascore pari a 76/100 per la versione PC, 80/100 per la versione PlayStation 4 e 86/100 per l'edizione Xbox One. Tra le recensioni positive segnaliamo i pareri di PlayStation LifeStyle (85/100), TheSixthAxis (90/100), Digitally Downloaded (80/100), JeuxVideo.com (75/100) e VideoGamer (80/100), più tiepidi invece i pareri di PushSquare (70/100). USGamer (70/100) e VG247 (600/100).

La recensione di Resident Evil 3 su Everyeye.it assegna al gioco un voto di 7.8/10 lodando vari aspetti della produzione tra cui il comparto tecnico e l'atmosfera generale, senza nascondere però difetti legati alla scarsa longevità e in generale ad un gioco invecchiato non sempre bene per quanto riguarda alcune meccaniche.

Ricordiamo che Resident Evil 3 Remake sarà disponibile da venerdì 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo stesso giorno farà il suo debutto anche Resident Evil REsistance, gioco multiplayer standalone ambientato nell'universo di RE, pur presentando protagonisti del tutto nuovi con la sola eccezione di Jill Valentine.