Come se la cava The Callisto Protocol su PS5 e PS4? Lo rivela il confronto tecnico

The Callisto Protocol ha fatto il suo esordio sul mercato e, oltre ai primi verdetti della stampa (compresa la nostra recensione di The Callisto Protocol), è tempo anche dei confronti tecnici tra le varie versioni disponibili per l'opera firmata Striking Distance Studios.

Attraverso un nuovo, corposo video su Youtube, ElAnalistaDeBits mette a paragone le versioni PS4, PS4 Pro e PS5 del nuovo survival horror nato dalla mente di Glen Schofield, papà di Dead Space. Chiaramente la versione current-gen è la più prestante in termini tecnici, offrendo due diverse modalità grafiche, Qualità e Prestazioni, come ormai prassi sempre più comune nei giochi pubblicati su piattaforme di attuale generazione.

Oltre a viaggiare sui 2160p e 30fps, su PS5 la modalità Qualità offre anche il Ray Tracing, seppur presente solo su specifiche superfici. La modalità Prestazioni non offre il Ray Tracing, ma permette di raggiungere i 60fps mantenendo sempre una risoluzione sui 2160p. Altro vantaggio della console di ultima generazione Sony è ovviamente relativo ai tempi di caricamento, molto più veloci rispetto a quanto succede sulle piattaforme old-gen.

Passando a quest'ultime, PS4 Standard offre 1080p e 30fps, con PS4 Pro che invece arriva a 1440p e 30fps. ElAnalistaDeBits sottolinea che, sebbene su tutte le PS4 siano stati necessari dei compromessi per far funzionare al meglio il gioco, mostrando inoltre alcuni occasionali problemi nei caricamenti delle texture e un'effettistica meno rifinita, anche sulle console di vecchia generazione The Callisto Protocol resta comunque di grande livello sul fronte tecnico, sfruttando al meglio le potenzialità di PS4. Tra gli altri dettagli, il canale Youtube segnala infine che su tutte le piattaforme Sony (e maggiormente su PS4 e PS4 Pro) si notano alcuni problemi di framerate durante i filmati.

Giocherete il survival horror su PC? A tal proposito sono stati svelati i requisiti PC di The Callisto Protocol per giocare ad impostazioni Ultra e godersi l'opera al massimo della sua forma.