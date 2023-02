Come se la sta cavando Hogwarts Legacy? I voti delle prime recensioni

Stanno uscendo le prime recensioni di Hogwarts Legacy e i voti del nuovo gioco di WB Games ambientato nel Mondo Magico sembrano essere spesso discreti, anche se non manca qualche flessione verso il basso.

Nel momento in cui scriviamo Hogwarts Legacy ha un Metascore di 86/100 per la versione PS5 (l'unica provata dalla stampa internazionale), un voto ovviamente destinato a variare con l'arrivo di ulteriori pareri nelle prossime ore.

Tra i voti, positivi troviamo il 97/100 di Areajugones, il 95/100 di TierraGamer e il 90/100 di WellPlayed, stesso voto anche da parte di Press Start Australia mentre PushSquare si ferma a 80/100. GamesRadar + non va oltre un discreto 70/100, MeuPlayStation assegna il punteggio pieno di 100/100 mentre VGC, Metro, IGN Francia e Eurogamer Polonia si fermano a 80/100.

Non mancano poi testate con recensione work in progress e dunque senza voto, tra cui Attack of the Fanboy, Gamer.no e noi di Everyeye.it che vi proponiamo la recensione in corso di Hogwarts Legacy, abbiamo ricevuto il codice del gioco solamente a inizio febbraio, abbiamo avuto pochi giorni per esplorare il vastissimo mondo del gioco di WB Games e per questo ci siamo presi del tempo per poter valutare meglio la produzione, ma state tranquilli perché il voto arriverà nei prossimi giorni.