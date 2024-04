Come si chiama il cane di Fallout nei giochi e nella serie TV?

Che abbiate giocato la serie videoludica o visto la serie TV di Fallout, approdata di recente nel catalogo di Amazon Prime Video, è probabile che vi siate innamorati del cane che è ormai un personaggio molto noto ai fan del brand. Ma come si chiama il quadrupede?

Il nome del cane visto in Fallout è Dogmeat. Il nome non è mai stato tradotto in italiano, ma sta a significare 'carne di cane'. A differenza di quanto si potrebbe pensare, l'animale a quattro zampe non è sempre lo stesso e quello che abbiamo conosciuto nei videogiochi e nella serie TV non è quindi il medesimo Dogmeat. Pur avendo lo stesso nome, quindi, si tratta di cani completamente diversi tra loro.

Per chi se lo stesse chiedendo, la prima comparsa di Dogmeat nella serie risale al primo episodio di Fallout, sviluppato da Black Isle Studios e Interplay Entertainment e pubblicato nell'ormai lontano 1997: qui il protagonista si imbatte in Dogmeat fuori da Junktown, dove trova l'animale abbandonato ed affamato dopo aver perso il padrone, eliminato per mano di alcuni criminali del posto.

In Fallout 2, invece, Dogmeat appare sotto forma di easter egg e può essere persino ucciso: nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di far fuori la povera creatura, un figuro di nome Mel (ispirato a Mel Gibson nella sua versione di Mad Max) proverà a vendicarlo e darà la caccia al protagonista.

Anche in Fallout 3 c'è Dogmeat, visto che proprio come nel primo capitolo della serie videoludica è possibile trovare l'animale abbandonato e trasformarlo in un utile compagno che, tramite il suo fiuto, può individuare gli oggetti sparsi in giro e portarli al padrone.

La stessa funzione viene svolta anche in Fallout 4, sebbene nel quarto capitolo non vi sia alcun modo per eliminare il cane. Proprio come in Fallout 4, il Dogmeat visto nella serie TV è un pastore tedesco e a dargli questo nome è The Ghoul, uno dei personaggi principali.

