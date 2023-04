Come si chiama la canzone di Final Fantasy 16? Ecco titolo e autore!

Con la pubblicazione di un nuovo trailer di Final Fantasy XVI, il PlayStation State of Play di giovedì 13 aprile ha svelato anche il brano principale dell'Action RPG.

L'evocativa canzone è firmata da Kenshi Yonezu, cantautore molto celebre in Giappone. La voce del Sol Levante ha reagito con entusiasmo alla possibilità di collaborare con Square Enix per la colonna sonora del gioco. Un'opportunità che ha commentato così: "Le parole non possono esprimere l'impatto che Final Fantasy ha avuto sulla mia vita. Non avrei mai pensato o immaginato che avrei avuto un'opportunità come questa. Ho scritto questa canzone appositamente per questo gioco. Grazie". Il brano in questione porta il titolo di Tsuki wo mitaita - Moongazing ed è stata presentata ufficialmente con il teaser trailer disponibile in apertura a questa news.



La notizia della collaborazione è stata accolta con entusiasmo non solo dai fan giapponesi, ma anche dello stesso team di sviluppo. Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI, si è detto assolutamente entusiasta di poter contare sul contributo di un artista del calibro di Kenshi Yonezu. "Non è solo un artista straordinario, - ha aggiunto Yoshida - ma anche un accanito giocatore e un fan di Final Fantasy, quindi non vedo l'ora di ascoltare il suo tema musicale!".



Nel corso del PlayStation State of Play dedicato a Final Fantasy XVI è stato riconfermato l'arrivo del gioco su PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023.