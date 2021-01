Come si chiama il cattivo principale dei giochi di Super Mario?

La serie di Super Mario, durante i suoi oltre 35 anni di storia, è diventata senza dubbio la saga più iconica tra tutte quelle sviluppate e distribuite da Nintendo, e una delle serie più conosciute e apprezzate dell’intera storia del medium videoludico.

Una dei più grandi punti di forza dell’intera serie di Super Mario, oltre ad aver gettato le basi (e poi evoluto) del genere platform, di cui è probabilmente a tutt’oggi il maggiore esponente, risiede sicuramente nella caratterizzazione dei numerosi personaggi che ne popolano i molti capitoli.

In particolare, oltre al celebre Mario e a tutti gli altri personaggi principali, a contribuire all’enorme successo della serie è stato sicuramente l’antagonista principale della saga, ovvero Bowser, una specie di gigantesca tartaruga con degli aculei sul carapace che durante i numerosi capitoli della serie in cui compare cerca costantemente di attaccare il Regno dei Funghi e rapirne la principessa, chiamata Peach.



In queste situazioni entra in gioco Mario, che dovrà quindi affrontare numerosi livelli pieni zeppi di ostacoli e pericoli per cercare di trarre in salvo la principessa dalle grinfie del malvagio Bowser, il quale è però a capo di un esercito di creature chiamati Koopa, che cercheranno di ostacolare Mario durante il suo percorso.