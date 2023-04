Come si chiama il cattivo di The Legend of Zelda? La storia dell'antagonista di Link

L'emozionante Final Trailer di Zelda Tears of the Kingdom ha aperto un'importante finestra sull'universo interattivo della prossima, attesissima esclusiva Nintendo in arrivo sulle console della famiglia Switch il 12 maggio. Come si chiama il cattivo di The Legend of Zelda e qual è la sua storia?

Ammirando le spettacolari scene dell'ultimo trailer di Zelda Tears of the Kingdom, gli appassionati di lungo corso della saga nintendiana ideata da Shigeru Miyamoto e affidata alle amorevoli cure di Eiji Aonuma avranno certamente riconosciuto il volto minaccioso del villain storico di Link.

La minaccia che incombe sul regno di Hyrule ha gli spaventosi occhi di Ganondorf: l'antagonista per eccezione di Link compare in quasi tutti gli episodi della serie videoludica di Nintendo, segnandone profondamente la trama in funzione della sua inesauribile sete di potere e rivalsa nei confronti dell'odiato Link e della principessa Zelda.

In Tears of the Kingdom, Ganondorf riguadagnerà la sua forma umana dopo aver assunto l'incarnazione mostruosa che ha spazzato via il regno di Hyrule nel precedente capitolo della saga, il capolavoro free roaming Zelda BOTW (qui trovate la nostra recensione di Zelda Breath of the Wild).

Nella lunga storia di The Legend of Zelda, il crudele despota alla guida delle legioni di mostri, cavalieri della notte e creature paranormali in guerra perenne contro Zelda e il suo indomito eroe ha assunto varie sembianze. Nel primo capitolo della serie, ad esempio, la metafora dell'eterna battaglia tra le forze del male e il Potere benigno della Triforza viene incarnata da Ganon mostrandosi a Link con le fattezze di uno spaventoso demone dalle sembianze suine.



Nel successivo Zelda II The Adventure of Link, lo spirito disincarnato di Ganondorf si materializza saltuariamente per prendersi beffe dell'eroe dalla schermata di Game Over. È però solo a partire da Zelda A Link to the Past su Super Nintendo che Ganondorf viene descritto come l'acerrimo nemico di Link, tanto da guadagnare un posto speciale nella lore e nel racconto degli eventi millenari del regno di Hyrule.

Il plot narrativo steso da Nintendo per descrivere il personaggio di Ganondorf giunge a piena 'maturazione' in quello che, secondo alcuni, è il capitolo più influente dell'intera serie, ovvero Zelda Ocarina of Time. Nel capolavoro per Nintendo 64, Ganondorf viene descritto come un guerriero Gerudo dalla crudeltà sconfinata che desidera ardentemente impadronirsi del regno di Hyrule, anche a costo di spezzare l'ordine determinato dal Potere della Triforza e di abbandonare le sue sembianze umane per assorbire l'energia necessaria per compiere il suo malefico piano. Dal 12 maggio, con il lancio di Zelda Tears of the Kingdom, capiremo fino a che punto si spingerà Ganondorf per adempiere al suo piano di conquista e distruzione del regno di Hyrule.