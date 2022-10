Come si chiama e chi è Sonic nero?

Negli oltre trent’anni che ci separano dal suo debutto avvenuto su Sega Mega Drive nel 1991, la serie di Sonic ci ha introdotto a numerosi personaggi quali Knuckles, Tails e Amy Rose per fare alcuni nomi. Fra questi troviamo anche un riccio nero dal ciuffo rosso molto simile alla mascotte di SEGA, ma chi è esattamente?

Il suo nome è Shadow e rappresenta il più grande risultato ottenuto dal luminare Gerald Robotnik, nel tentativo di sviluppare una cura che potesse salvare la propria nipote ammalata. Dalla sua prima apparizione avvenuta in Sonic Adventure 2, il personaggio è diventato uno dei volti più ricorrenti e apprezzati all’interno di tutto il franchise, tanto da meritare il ruolo di protagonista nel videogioco Shadow the Hedgehog.



Oltre ad approfondire il passato oscuro e burrascoso del riccio nero, il titolo (che ricordiamo essere uscito su Nintendo GameCube, PlayStation 2 e Xbox nel corso del 2005) segue le vicende che lo portano a recuperare la memoria persa in seguito ai fatti narrati in Sonic Heroes. Restando in tema di iterazioni tridimensionali, ecco qual è stato il primo gioco di Sonic in 3D.

Concludiamo dicendo che nel suo trovarsi costantemente a metà strada fra un prezioso alleato e un avversario, Shadow si distingue da Sonic anche nei modi di fare che lo vedono più calmo, determinato, solitario e serio rispetto all'iconica mascotte di SEGA. Per ulteriori approfondimenti relativi alla serie, sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire quali sono i migliori videogiochi di Sonic: dall’intramontabile Sonic 2 fino a, per l'appunto, l'avventura che ha introdotto Shadow per la prima volta.