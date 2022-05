Come si chiama Crash Bandicoot in spagnolo: Carlos el topo que gira esiste davvero?

Crash Bandicoot è ancora oggi una delle icone più riconoscibili del panorama videoludico, protagonista di diverse avventure che hanno scritto la storia di PlayStation e non solo. Il suo nome è ben noto in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa passando per il Giappone. Ma si chiama così in qualunque territorio?

Negli scorsi anni, infatti, si sono diffuse sui social network immagini che sembravano ritrarre un disco spagnolo del primo Crash Bandicoot per PlayStation firmato Naughty Dog con un nome bizzarro: Carlos el topo que gira. Il CD sembrava autentico, ed i meme su questo strambo titolo apparentemente esclusivo del mercato spagnolo si sono diffusi a macchia d'olio tra i fan, suscitando l'ilarità generale. Ma a molti è venuto effettivamente il dubbio che per quella specifica area geografica sia stato scelto un nome ben diverso per l'iconico marsupiale arancione.

Carlos el topo que gira esiste davvero? Ovviamente no: si tratta per l'appunto di un semplice meme, creato per far ridere scherzando sull'abilità più classica di Crash, ossia roteare a tutta velocità su sé stesso per arrecare danno ai nemici o rompere le casse lungo i livelli. Come molti meme, però, può trarre in inganno e far credere che realmente sia stato chiamato in questo modo in Spagna. Nessuna sorpresa quindi, Crash Bandicoot resta tale anche sul suolo iberico.

