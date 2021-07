Come si chiama il gioco del dinosauro di Google Chrome?

Avete acceso il vostro computer e avviato Google Chrome, tuttavia vi siete appena accorti che la connessione a casa vostra non c'è e dunque non potete navigare normalmente online come al solito. Ad avvertirvi è il messaggio "nessuna connessione ad Internet", corredata da un'immagine in pixel di un simpatico T-Rex.

Ma quella buffa creatura non sta lì solo per decoro: basta premete la barra dello spazio sulla tasitera ed ecco che improvvisamente il dinosauro prende vita facendo partire un minigioco, una infinita corsa ad ostacoli sempre più complessa con il passare del tempo e dove lo scopo è ottenere il miglior punteggio possibile. Come si chiama il gioco con il dinosauro di Google Chrome? In verità è noto con diversi nomi: ufficialmente si chiama Dinosaur Game, ma in tanti si riferiscono ad esso chiamandolo anche T-Rex Game oppure Dino Runner.

Il giochino, pensato per ingannare l'attesa per il ritorno della connessione, è stato realizzato nel 2014 da Sebastien Gabriel ed ha regole semplicissime: bisogna evitare gli ostacoli lungo il percorso utilizzando le frecce in alto e in basso della tastiera per far saltare o abbassare il nostro personaggio. Il titolo possiede anche un ciclo giorno-notte che si attiva una volta raggiunti determinati punteggi. Il gioco finisce una volta che il T-Rex si schianta contro un ostacolo, ma può essere rigiocato ogni volta per migliorare i propri punteggi. Volendo è possibile anche cimentarsi con Dino Runner digitando chrome://dino oppure chrome://network-error/-106 nel campo URL di Google Chrome.

Di certo Google non si tira mai indietro quando bisogna creare minigiochi: basti pensare al Google Doodle sulle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha ottenuto grande successo tra gli utenti. Sempre a tal proposito, avete visto Dino che partecipa alle Olimpiadi su Google Chrome?