Come si chiama il gioco di Huggy Wuggy?

Teoricamente è un giocattolo, ma la sua forma inquietante, con un'enorme bocca piena di denti aguzzi e lo sguardo schizofrenico, lo rendono un vero e proprio incubo: si tratta di Huggy Wuggy, peluche umanoide che terrorizza i bambini nonché principale villain del videogioco che lo vede inseguire senza sosta il giocatore.

Ecco, a tal proposito, come si chiama il gioco con Huggy Wuggy? Si tratta di Poppy Playtime, un survival horror sviluppato dallo studio indipendente MOB Games e disponibile sia su PC via Steam, sia su dispositivi mobile. L'avventura è incentrata sulla risoluzione di vari enigmi all'interno della fabbrica di giocattoli della Playtime Co., un tempo gloriosa ma da un decennio apparentemente abbandonata. Il protagonista si addentra nella struttura dopo aver ricevuto una misteriosa videocassetta, e ben presto si ritroverà a dover fuggire dal mostruoso Huggy Wuggy, temibile inseguitore che non si fermerà davanti a nulla pur di mettere le sue zampe sopra la propria preda.

Oltre al capitolo originale (disponibile gratis su Steam), tramite DLC è stato anche pubblicato Poppy Playtime Capitolo 2 su PC e mobile, che include non solo nuovi rompicapi da risolvere all'interno della sinistra fabbrica, ma anche un nuovo nemico altrettanto temibile: ecco come si chiama il ragno di Poppy Playtime al centro del Capitolo 2.