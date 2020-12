Come si chiama il gioco dell'Impostore? Titolo e caratteristiche

Negli ultimi mesi è diventato popolarissimo, grazie anche alla spinta mediatica fornita dalle piattaforme di streaming video, tra le quali spiccano Youtube e Twitch, un particolare gioco multiplayer indie, in cui spesso ci si riferisce ad alcuni giocatori come impostori.

Il titolo in questione si chiama Among Us e, nonostante sia stato pubblicato per la prima volta nel 2018, sta vivendo un enorme boom di popolarità e giocatori solamente in questo ultimo periodo, dopo essere stato per anni utilizzato solamente da un ristretto gruppo di appassionati, e aver visto cancellato un seguito ufficiale del primo capitolo.

Among Us è un particolare titolo multigiocatore, e si svolge in partite che, in condizioni standard (quindi senza utilizzare mod o modifiche), possono accogliere da 4 a 10 giocatori: una frazione di questi, generalmente da 1 a 3 giocatori, vengono selezionati in maniera casuale all’inizio della partita per vestire i panni degli impostori, i quali dovranno ostacolare in ogni modo possibile le azioni degli altri membri dell’equipaggio, che dovranno invece completare una serie di compiti per poter vincere la partita.

Dopo aver fatto fortuna grazie alle edizioni per PC e dispositiivi mobili, Among Us è finalmente sbarcato anche su Nintendo Switch.