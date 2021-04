Come si chiama quel gioco che indovina i personaggi?

Anche voi ricordate quel simpatico genio virtuale particolarmente bravo nell'indovinare, grazie a domande sempre più mirate, un personaggio reale o immaginario? Si tratta di Akinator, un programma online lanciato nel 2007 da tre sviluppatori francesi.

Divenuto particolarmente celebre in Italia intorno al 2010, l'instancabile Akinator indovina da allora tutti i personaggi a cui pensiamo, continuando ad arricchire il suo database. Ma come funziona? Akinator si basa sul problema di intelligenza artificiale noto come 20q, che era il nome di un videogioco il cui scopo era pensare a un oggetto qualsiasi e rispondere "si" o "no" alle domande che l'IA proponeva al fine di indovinare l'oggetto pensato. Il metodo è banale ma efficace, e sfrutta la logica degli insiemi e dell'esclusione: partendo da domande più generiche a domande progressivamente più precise e dettagliate, fino ad escludere tutte le possibilità e indovinare l'oggetto o il personaggio in questione.

Nel 2012 Akinator è diventato una delle App più popolari su smartphone e tablet di piattaforma Android, iOS, BlackBerry e Windows Phone e in seguito è stata creata una versione gratuita su internet per PC con un database più ampio in quanto costantemente collegato a Internet e comprendente anche i personaggi più sconosciuti come amici e parenti. In effetti, la sua efficacia è alquanto sconvolgente e se alla fine della partita non ha trovato il personaggio, il giocatore ha la possibilità di aggiungere il nome e la foto manualmente, arricchendo così il database dell'applicazione

Gli ideatori del programma hanno anche immaginato una storia dietro l'origine del genio: Akinator è un tipico genio della lampada del lontano Oriente, trovato per caso nel deserto da due viaggiatori francesi, Arnaud e Jeff (gli sviluppatori del gioco). Il genio ha la capacità di indovinare ogni personaggio del mondo pensato dai due, reale o di fantasia, conosciuto o sconosciuto, in ogni lingua esistente. L'essere ama tanto giocare e non si stanca mai; i due viaggiatori allora, non potendosene liberare, decisero di creare il sito web di Akinator, soddisfacendo così il genio e creando al contempo un eccezionale passatempo!