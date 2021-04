Come si chiama il gioco di ruolo di Riverdale e in cosa consiste?

A partire dalla terza stagione del famoso teen drama statunitense, comincia a farsi strada il tema del gioco di ruolo e delle sue conseguenze negative portate all'estremo. La trama dei primi 7 episodi è governata da questo misterioso quanto pericoloso gioco: come si chiama e in cosa consiste?

Il gioco di ruolo con cui i due protagonisti di Riverdale, Jughead e Archie, entrano in contatto si chiama "Gryphons & Gargoyles" ed è un chiaro rimando al nostro Dungeons & Dragons. Abbreviato "G&G", ricorda D&D in tutto e per tutto, compresa la veste grafica e la scatola, palesemente ispirata alla famosa "white box" della prima edizione di D&D. Se pensiamo che gli anni di riferimento non sono molto diversi (circa un decennio di scarto tra l'ambientazione di Riverdale e gli anni in cui si diffuse per la prima volta D&D), la somiglianza tra i due giochi è ancora più evidente e in qualche modo giustificata, ma a differenza di altre serie come Stranger Things, in cui il gioco di ruolo è presentato in veste positiva come un fattore rinforzante dell'amicizia e dei suoi valori, in Riverdale diventa l'origine di parecchi problemi che i protagonisti si trovano a vivere sulla propria pelle.

G&G infatti impone ai giocatori di seguire davvero le indicazioni di un master misterioso, il Re Gargoyle, che costringe i suoi "sottoposti" a compiere atti illeciti e a volte violenti, con risultati che spesso comprendono addirittura la morte di qualcuno. Questo ossessivo culto nei confronti di una mente instabile che impartisce ordini tramite le carte da gioco (accompagnato nel telefilm dalla diffusione di una sorta di droga allucinogena, che rende il tutto ancora più reale e pericoloso), rappresenta una vera e propria demonizzazione del gioco di ruolo, fortunatamente ben lontana dalla realtà, che in una serie come Riverdale (in cui tutti hanno un passato misterioso o dei segreti da nascondere) calza a pennello, costituendo terreno fertile per le sceneggiature.

La serie TV continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico giovanile. Siamo arrivati alla 5 stagione e sappiamo quando finirà Riverdale.