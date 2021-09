Come si chiama la Juve in FIFA 22? Il nome della squadra nel gioco EA

Electronic Arts è partner ufficiale della LEGA Serie A, questo vuol dire che la Juventus sarà presente in FIFA 22 con nomi e loghi ufficiali? Non proprio dal momento che la squadra torinese ha un partnership esclusiva con Konami.

La Juventus sarà in eFootball (e al lancio sarà l'unica squadra italiana presente) con nomi, stemmi, loghi e denominazioni ufficiali essendo una delle squadre italiane (insieme a Atalanta, Roma, Lazio e dalla prossima stagione anche il Napoli) che ha siglato una collaborazione esclusiva con Konami per PES/eFootball. Questo vuol dire che in FIFA 22 la Juventus sarà ovviamente presente anche se con il nome fittizio di Piemonte Calcio, insieme a Bergamo Calcio, Latinium e Roma FC, rispettivamente Atalanta, Lazio e Roma.



EA Sports sottolinea in ogni caso come "i nomi e l'aspetto dei giocatori non subiranno invece modifiche o variazioni di alcun tipo", questo vuol dire che nonostante l'assenza di kit ufficiali per le squadre citate, non ci saranno problemi per quanto riguarda i calciatori della Juventus in FIFA 22, così come gli atleti dell'Atalanta, della Lazio e della Roma.



FIFA 22 sarà disponibile dal primo ottobre mentre eFootball 2022 uscirà il 30 settembre con la prima stagione su PC e console per arrivare poi successivamente anche su dispositivi mobile iPhone e Android.