Come si chiama la maschera di Crash Bandicoot? Il vero nome

La maschera di legno fluttuante è il principale aiutante di Crash Bandicoot fin dall'inizio delle sue avventure. Vi siete mai chiesti qual'è l'origine del suo nome e la sua storia?

Aku Aku era lo stregone buono della tribù di nativi che abitava la più piccola delle tre isole che formano l'arcipelago N.Sanity. Per continuare la sua eterna lotta contro il male e contro Uka Uka, suo gemello malvagio, ha usato i suoi poteri magici per trasferire il suo spirito all'interno della maschera rituale che usava in vita. Adesso è sempre pronto ad aiutare Crash e i suoi amici nelle varie avventure che li vedono combattere il megalomane Dottor Neo Cortex e i suoi malvagi scagnozzi, attraverso le isole, i mondi, le epoche storiche e perfino le dimensioni.

Dietro il personaggio si nasconde una storia davvero curiosa: Aku Aku infatti prende il nome da un ristorante. Secondo l'ex dipendente di Naughty Dog Dave Baggett, "Il nome Aku Aku deriva da un ristorante polinesiano di Boston che si chiamava così, in cui io, Andy Gavin e Jason Rubin (i fondatori di Naught Dog) eravamo soliti andare a mangiare. Aveva una gigantesca statua tiki all'ingresso, e se ricordo bene il cibo non era un granché".

Per quanto riguarda il significato della parola Aku, sembra che sull'Isola di Pasqua ci sia un'espressione per indicare una guida spirituale, Aku-Aku. Ironicamente, invece, la parola Aku in giapponese vuol dire malvagio! Vi siete mai chiesti quale sia la storia di Crash Bandicoot?