Tra i nemici più iconici affrontati da Mario nel corso di tante avventure c'è anche una buffa creatura a forma di missile, comparsa per la prima volta nell'originale Super Mario Bros. e solitamente sparata da vari cannoni sparsi lungo i livelli.

Come si chiama il missile di Super Mario? Si tratta di Bullet Bill (in italiano noto anche come Pallottolo Bill), uno dei più comuni avversari dell'idraulico baffuto. Una volta sparato, Bullet Bill segue una traiettoria lineare, solitamente senza mai deviare il suo percorso sebbene esistano varianti, come il Bullet Bill rosso, capaci di cambiare direzione per inseguire il protagonista. In genere il missile non si rivela mai una seria minaccia se preso singolarmente e, anzi, viene molto spesso utilizzato da Mario come trampolino per raggiungere piattaforme elevate. Nelle varie avventure targate Nintendo, però, non sono mancati momenti in cui i Bullet Bill vengono sparati in massa, rivelandosi quindi molto più pericolosi da gestire.

Esiste anche un'altra famosa versione del personaggio, dalle dimensioni molto più considerevoli: si chiama Banzai Bill, introdotta per la prima volta in Super Mario World per SNES. Banzai Bill si distingue non solo per la maggior stazza, ma anche per non essere dotato di braccia come la sua controparte minore, oltre a mostrare un "volto" più minaccioso, ma i suoi comportamenti restano i medesimi di Bullet Bill e si limita e seguire una precisa traiettoria. Semplicemente è giusto un po' più difficile da evitare!

Per altre curiosità sui personaggi dell'iconica serie Nintendo, ecco di preciso che animale è Bowser di Super Mario. Volete sapere anche se Super Mario e Wario sono parenti oppure no?