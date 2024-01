Come si chiama la moglie di Ezio Auditore di Assassin's Creed?

Come sappiamo, dopo essersi ritirato a vita privata Ezio Auditore ha avuto due figli, Flavia e Marcello, frutto dell'amore con una donna che il nobile fiorentino ha tanto amato. Ma come si chiama la moglie di Ezio Auditore? Ecco la risposta.

Ezio Auditore è stato spostato con Sofia Sartor, nata a Costantinopoli nel 1476, ex libraia ottomana vissuta tra il XV° e il XVI° secolo. Dall'amore tra Sofia e Ezio sono nati i due figli, la primogenita nasce nel 1513 mentre il secondogenito è nato nel 1514, la famiglia Auditore ha vissuto nella campagna toscana, nell'immensa tenuta di Villa Auditore.

Al momento della morte di Ezio Auditore viene ritrovata una lettera indirizzata proprio a Sofia e nel quale il nobile ripercorreva la sua esistenza, rivelando alla sua amata l'immenso amore provato, l'unico motivo che lo ha tenuto in vita fino agli ultimi istanti.

Curiosità: inizialmente, Sofia avrebbe dovuto chiamarsi Sofia Sorto ma in seguito il cognome è stato cambiato in Sartor. Il volto del personaggio è ispirato a quello della donna protagonista del quadro Ritratto di giovane veneziana di Albrecht Dürer, il dipinto in questione può essere visto nel gioco Assassin's Creed Embers, nel soggiorno di casa Auditore.

Per rivivere l'epopea dell'assassino più amato della serie Ubisoft ecco i tre momenti più epici della storia di Ezio Auditore.