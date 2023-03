Elden Ring si può considerare a tutti gli effetti come l'opera più grande ed ambiziosa mai realizzata finora da FromSoftware. Il gioco diretto da Hidetaka Miyazaki ha stregato milioni di giocatori non solo per il suo gameplay ma anche per l'enorme ed evocativo mondo di gioco.

Parlando a proposito dello scenario in cui si svolgono le avventure del Senzaluce, sapete come si chiama il mondo di Elden Ring? Si tratta dell'Interregno (The Lands Between in lingua inglese), una terra dalle dimensioni sconfinate e caratterizzata dalla presenza di un gigantesco albero al centro, l'Albero Madre, che con le sue dimensioni sovrasta tutta l'ambientazione ideata da FromSoftware (a tal proposito, di preciso quanto è alto l'Albero Madre di Elden Ring?).

L'Interregno è suddiviso in cinque regioni principali (Sepolcride, Liurna, Caelid, le Vette dei Giganti e l'Altopiano di Altus) che un tempo erano controllate da Marika l'Eterna, essere divino responsabile dell'esilio dei Senzaluce dopo la Disgregazione. Data la natura open world dell'amato Action/RPG, l'Interregno è interamente esplorabile, colmo di segreti da scoprire ma anche di pericolose sfide e minacce con cui confrontarsi, dove soltanto i più forti e coraggiosi potranno sopravvivere.

Curiosi infine di scoprire come finisce Elden Ring? Ecco nel dettaglio in cosa consistono i sei finali che caratterizzano il kolossal di FromSoftware.