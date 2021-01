Come si chiama il nemico di Sonic nei videogiochi?

La serie di videogiochi di Sonic è uno dei grandi cult videoludici del passato, una saga che ha fatto per anni le fortune di una grande azienda come SEGA e che recentemente è tornata al grande successo grazie anche al traino di Sonic Il Film, con il sequel atteso nelle sale per il 2022.

Gran parte della fascino della serie di Sonic è sicuramente dovuto alla particolarità dei personaggi principali e secondari che popolano l’universo della saga, che vantano design e caratterizzazione decisamente iconici e carismatici. Uno dei personaggi più caratteristici e conosciuti della serie di Sonic è l’antagonista, ovvero il Dottor Eggman, pseudonimo di Ivo Robotnik affibbiatogli dallo stesso porcospino blu.

Il Dottor Eggman è il nemico naturale di Sonic all’interno della serie, uno scienziato estremamente intelligente e con enormi competenze nei campi che riguardano l’ingegneria e la robotica che cerca, tramite l’elaborazione di piani tanto particolari quanto malvagi, di ottenere la più classica delle conquiste del mondo, supportato da un esercito di robot personali da lui stesso costruiti. All’interno dei diversi capitoli della serie, Sonic e i suoi compagni di avventure lottano contro il Dottor Eggman per tentare di impedirgli di raggiungere il suo scopo, sfruttando i propri poteri sovrannaturali.