Come si chiama l'omino mascotte di Fallout? Le origini del mito

Il miracolo compiuto dalla Serie TV di Fallout ha ampliato a dismisura il bacino di utenti interessati alla saga post-apocalittica di Bethesda. Sono perciò in tanti a chiedersi chi è, come è nato e quale sia il nome dell'omino mascotte che compare in tutti i videogiochi di Fallout e nella serie targata Amazon Prime.

Chi si è avvicinato solo adesso all'odissea sci-fi di Bethesda seguendo le disavventure di Lucy e degli altri personaggi della Serie TV di Fallout, d'altronde, avrà certamente intuito quanto possa essere profondo e stratificato l'universo narrativo di questa leggendaria saga nata nel 1997.

Le mille ramificazioni offerte da una trama piena di colpi di scena, unite al taglio volutamente sopra le righe di una storia incentrata sulla sopravvivenza della razza umana dopo una catastrofe nucleare, trovano la perfetta rappresentazione nella mascotte di Fallout. Già, ma come si chiama quell'omino che compare ciclicamente sulle insegne dei cartelloni pubblicitari e sugli scaffali dei collezionisti di cimeli della civiltà atomica?

Come ogni altro elemento ludico, narrativo e contenutistico di Fallout, anche in questo caso tutto si ricollega alla storia della serie, con riferimenti che si intrecciano indissolubilmente ad una delle realtà più importanti e rappresentative dell'intera IP: ci riferiamo alla Vault-Tec, la corporazione fittizia incaricata dal governo americano di costruire i bunker antiatomici in risposta alla crescente paura per un conflitto nucleare.

L'omino di Fallout, di conseguenza, altri non è che il Vault Boy, la mascotte utilizzata originariamente dalla Vault-Tec per promuovere la vendita porta a porta dei posti disponibili nei bunker dislocati in tutto il territorio degli Stati Uniti. Dietro al sorriso innaturale del 'pupazzo promozionale' della Vault-Tec dall'aspetto di un cartone animato degli anni '50 si cela perciò l'amara realtà di un mondo che corre allegramente verso l'autodistruzione, un paradosso che viene colto in maniera sarcastica da chi, riemergendo dai Vault dopo secoli di inverno nucleare, sceglie di rifarsi proprio al sorriso beffardo del Vault Boy per ricordare la resilienza degli esseri umani... e l'insensatezza delle loro azioni.

Se siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti sulla serie post-apocalittica di Bethesda, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Fallout dagli alieni alla catastrofe atomica, cinque segreti che ancora non conosci.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti di oggi.