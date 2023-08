Come si chiama il personaggio di Assassin's Creed Origins?

In giro da più di tre lustri, la serie di Assassin's Creed conta innumerevoli episodi. Attingendo a molteplici epoche storiche, ha anche avuto modo di introdurre una moltitudine di personaggi... così tanti, che è difficile conoscerli e ricordarli tutti.

Se siete arrivati fin qui, è perché non conoscete o non ricordate l'identità del protagonista di Assassin's Creed Origins, episodio egizio che nel 2017 ha inaugurato il filone action RPG che perdura ancora oggi in Assassin's Creed Valhalla e che verrà riproposto anche nel prossimo Assassin's Creed Codename Red. Ebbene, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria!

Chi è il protagonista di Assassin's Creed Origins?

Il protagonista di Assassin's Creed Origins è Bayek di Siwa, l'ultimo medjay in vita. I medjay erano dei membri dell'esercito egizio che i faraoni impiegavano come esploratori e protettori nei siti e nelle città di maggiore interesse. La storia di Origins comincia infatti nel 49 a.C. nell'Egitto Tolemaico, anno in cui Bayek, protettore dell'oasi di Siwa, assiste all'assassinio di suo figlio per mano di dei membri di una misteriosa organizzazione segreta, quella che un giorno si trasformerà nell'Ordine dei Templari. Deciso a vendicarsi e ad annientare l'organizzazione che tiene in scacco l'intero Egitto, Bayek, in compagnia di sua moglie Aya, avrà modo di assistere in prima persona alla fine dell'era tolemaica, conoscere personalità del calibro di Cleopatra e Giulio Cesare e, soprattutto, dare vita agli Occulti, organizzazione progenitrice dell'Ordine degli Assassini. Il sottotitoli "Origini", insomma, non è stato scelto a caso.

Hey, non c'è solo Bayek!

Bayek non è l'unico nuova figura introdotta da Assassin's Creed Origins. Le sezioni ambientate nel presente sono infatti incentrate su Layla Hassan, un personaggio che fino ad allora non era ancora apparso nella serie. Nata al Cairo nel 1984, all'inizio del gioco Layla è una ricercatrice dell'Abstergo. Nel 2017 viene spedita nel Deserto di Qattara, in Egitto, per recuperare un misterioso manufatto, che si rivela essere la mummia di Bayek. Senza informare i superiori impiega l'Animus per esplorare i suoi ricordi, ovvero tutte le sezioni di Assassin's Creed Origins giocate nei panni del protettore di Siwa. Il resto, se non ci avete ancora giocato, lo lasciamo scoprire a voi!