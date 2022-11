Come si chiama il personaggio protagonista di DOOM?

Fin dal debutto avvenuto nel 1993, la serie DOOM targata id Software si è sempre distinta come un caposaldo dei videogiochi FPS. Oggi, grazie all’operazione di reboot iniziata col capitolo pubblicato nel 2016, l’IP in questione è ancora annoverata nell’Olimpo degli sparatutto, ma a persistere sono anche i dubbi sull’identità del protagonista.

La confusione nasce dal fatto che in passato e in più di un’occasione (specie per quanto riguarda i romanzi ispirati ai primi giochi della serie), il personaggio venne introdotto al pubblico con svariati nomi come Flynn Taggart o John Kane. Nonostante questo, nell’ambito strettamente videoludico non è mai stato utilizzato alcun nome proprio ma solo un variegato numero di appellativi fra cui The Slayer, Hellwalker, Doom Marine, Unchained Predator, Scourge of Hell, The Beast e il classico Doomguy; quest’ultimo adottato dalla community sin dagli albori del franchise e riutilizzato anche all’interno del più recente DOOM Eternal. A tal proposito, ecco la nostra recensione di DOOM Eternal.

Vi ricordiamo inoltre che prima di questi epiteti capaci di riflettere alla perfezione lo spirito brutale e inarrestabile dell’ex marine in armatura, gli sviluppatori dello studio texano hanno più volte dichiarato che il personaggio non ha identità poiché rispecchia ogni giocatore. Lo stesso John Romero su Twitter (una delle menti geniali dietro alla creazione del primo DOOM), quasi a voler sottolineare ulteriormente la questione, ha risposto alle domande dei fan affermando che il nome del protagonista è Doom Guy.

Per concludere, nel caso voleste approfondire altri aspetti della serie che ha saputo cambiare gli FPS, non perdetevi il nostro speciale dedicato alla storia di DOOM e pubblicato in occasione del suo venticinquesimo anniversario.