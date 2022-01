Come si chiama il personaggio protagonista di GTA 4?

Da oltre 8 anni Grand Theft Auto V cavalca l'onda del successo e si appresta a debuttare prossimamente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, eppure molti fan della serie Rockstar non hanno dimenticato Grand Theft Auto IV, unico episodio della serie tridimensionale a non aver mai ricevuto finora una riedizione.

Oltre a ricordare in che anno è uscito GTA 4 per PS3 e Xbox 360, ricordate anche chi era il personaggio principale del quarto capitolo della serie? Si tratta di Niko Bellic, ex soldato originario dell'Europa dell'Est, che abbandona la sua terra natale per cercare maggiori fortune a Liberty City e dimenticare il suo travagliato passato. A spingerlo verso questo cambio di vita sono i racconti di suo cugino Roman Bellic, da anni stabilitosi negli Stati Uniti e che sembra condurre una vita da sogno tra soldi, donne, cse di lusso e potere.

Tuttavia, al suo arrivo a Liberty City via nave, la realtà che attende Niko è ben diversa rispetto alle storie millantate dallo stretto parente. Roman ha infatti raccontato bugie costruite a regola d'arte: in realtà vive in un minuscolo ed orrido appartamento, gestisce a gran fatica una compagnia di taxi poco remunerativa e, soprattutto, è indebitato fino al collo con alcuni strozzini russi. Niko si ritrova quindi costretto ad aiutare il cugino a tirarsi fuori dai guai, entrando nella malavita di Liberty City. Il resto è l'ennesima storia ad alto tasso di crimini, personaggi schizofrenici e colpi di scena tipica di ogni GTA che si rispetti.

Voci di corridoio vorrebbero l'arrivo della GTA 4 Remastered nel 2023: che sia giunto il momento di tornare in azione per Niko Bellic?