Come si chiama il personaggio rosso di Sonic?

Ad oltre trent'anni dal suo debutto avvenuto su SEGA Mega Drive nel 1991, la serie di Sonic ha dato i natali a numerosi personaggi iconici quali Tails, Shadow e Amy Rose. Fra questi troviamo anche un echidna rosso d'indole solitaria, nato per essere un rivale della mascotte blu di SEGA. Chi è esattamente?

Stiamo ovviamente parlando di Knuckles, la cui prima apparizione avvenne nel 1994 in Sonic The Hedgehog 3. All’epoca il personaggio rivestì il ruolo di antagonista poiché soggiogato dalle bugie del Dottor Eggman, il quale lo spinse a credere che opporsi alle azioni di Sonic fosse la cosa migliore da fare per difendere la sua patria. In quell’occasione, scoperto l’inganno dello scienziato pazzo, Knuckles scelse di unire le proprie forze a quelle del riccio blu dando vita a un’alleanza problematica ma destinata a durare.



Da allora il mammifero antropomorfo si è ritagliato sempre più spazio fino a diventare uno dei personaggi più famosi ed apprezzati della serie, rivestendo anche il ruolo di protagonista in giochi come Sonic & Knuckles e comparendo in tantissime ulteriori iterazioni, comprese quelle di altri media come fumetti, giochi da tavolo, film e serie animate.

