Come si chiama il protagonista di Assassin's Creed?

La serie di strong>Assassin’s Creed conta al suo interno una grande quantità di capitoli differenti, e quasi tutti raccontano le vicende di personaggi e protagonisti differenti: andiamo quindi a scoprire i nomi dei protagonisti dei capitoli principali della saga.

In particolare, solamente uno dei tanti protagonisti che hanno contribuito a rendere celebre la saga di Assassin’s Creed ha avuto l’onore di ricevere più di un capitolo a lui dedicato: stiamo parlando ovviamente di Ezio Auditore da Firenze. Prima di scoprire Ezio, i giocatori del primo capitolo della serie poterono apprezzare Altair Ibn-La’Ahad, mentre subito dopo la trilogia dell’assassino fiorentino il protagonista divenne Connor Kenway, il nativo americano che agisce in Assassin’s Creed 3.

Nel capitolo successivo, Assassin’s Creed 4 Black Flag, l’azione segue le avventure di Edward Kenway, un pirata che finisce invischiato per caso nella lotta tra Assassini e Templari. Il sequel è Assassin’s Creed Rogue, l'unico capitolo della serie dove il giocatore impersona un membro dei Templari, chiamato Shay Patrick Cormac. Dopo i capitoli americani, l’azione torna a spostarsi in Europa con i primi capitoli pubblicati esclusivamente su Playstation 4 e Xbox One, ovvero Unity e Syndicate: mentre nel primo il protagonista è il solo Arno Dorian, nel secondo i protagonisti diventano due, i fratelli Jacob e Evie Frye.

Negli ultimi 3 capitoli della serie pubblicati, infine, viene raccontato un periodo più antico, a partire da Assassin’s Creed Origins, in cui impersonerete Bayek di Siwa; gli altri due capitoli sono Assassin’s Creed Odyssey, in cui potrete scegliere se giocare con Kassandra o Alexios, e Assassin’s Creed Valhalla, dove il protagonista può essere maschio o femmina, a scelta del giocatore, ma manterrà sempre il nome di Eivor.