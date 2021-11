Come si chiama il protagonista di GTA San Andreas?

A partire dall'11 novembre 2021, GTA Trilogy Definitive Edition ci consentirà di rivivere GTA III, Vice City e San Andreas in una veste grafica aggiornata ma mantenendo intatti il gameplay e le atmosfere che resero iconiche le produzioni firmate Rockstar Games all'epoca del loro originale esordio su PlayStation 2.

San Andreas in particolare è ricordato per la sua mappa, mastodontica per gli standard dell'epoca: un intero stato con tre città da esplorare per quella che si rivelò un'avventura senza precedenti all'interno del franchise. Non è quindi un caso che San Andreas sarà il gioco più pesante di GTA Trilogy su PS5. Vi ricordate però chi era il suo protagonista? Si tratta di Carl Johnson, "CJ" per gli amici. All'inizio della storia, dopo aver vissuto per 5 anni a Liberty City, nel 1992 fa ritorno a Los Santos in occasione della morte di sua madre.

Una volta rientrato nel suo quartiere, Groove Street, trova una situazione completamente diversa rispetto a quanto ricordava: la gang di cui faceva parte, Groove Street Families, è ormai l'ombra di ciò che fu ai tempi d'oro, e il leader, suo fratello Sean "Sweet" Johnson, fatica a tenere in riga i sottoposti. La città è quasi totalmente sotto il controllo della gang rivale, i Ballas, ma con il rientro a casa di CJ, il suo gruppo può riorganizzarsi nel tentativo di tornare agli antichi splendori. L'avventura di Carl ruota dunque attorno alla sua famiglia e la lotta per riprendere il controllo della città, ma gli eventi prenderanno pieghe imprevedibili portandolo a girovagare per l'intero stato di San Andreas facendosi nemici pericolosi, ma anche potenti alleati.

Oltre ad avere una personalità capace di bucare lo schermo, in ambito gameplay è possibile personalizzare a fondo il protagonista fino a modificargli l'aspetto in maniera drastica: frequentando regolarmente palestre potrà ad esempio mettere su massa muscolare degna di un bodybuilder, laddove invece recarsi troppo spesso nei fast food lo porterà ad ingrassare fino a sfiorare l'obesità. Allora questa impostazione era una novità assoluta nel franchise e permetteva ai giocatori di poter davvero plasmare a piacimento il "proprio" CJ.

Volete sapere invece quanto dura GTA San Andreas? Se non lo avete mai giocato preparatevi, vi terrà compagnia molto a lungo.