Come si chiama il protagonista di Prince of Persia, ha un nome?

Sin dalle origini della serie risalenti al 1989, Prince of Persia ci ha sempre fatto vestire i panni di un principe come protagonista principale, senza tuttavia mai rivelare in maniera esplicita il nome del nostro personaggio attraverso i diversi giochi pubblicati nel corso degli anni.

Il protagonista di Prince of Persia ha dunque un nome ufficiale noto? La risposta è negativa: il nostro eroe è semplicemente noto come il Principe ed è ignoto come si chiama veramente. Questa caratteristica non riguarda soltanto i giochi originali creati da Jordan Mechner ma anche i titoli targati Ubisoft pubblicati a partire dal 2003 in poi, nei quali ancora una volta il personaggio da noi controllato è sostanzialmente senza nome. L'unica eccezione nel franchise avviene sul grande schermo: nell'adattamento cinematografico di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo il principe si chiama infatti Dastan, nome pensato tuttavia solo per il film e che non trova alcun riscontro nei numerosi giochi del brand.

Ancora diverso il discorso per il prossimo gioco: tra le cose da sapere su Prince of Persia The Lost Crown c'è anche il fatto che stavolta non interpreteremo il Principe, bensì Sargon, abile guerriero del clan degli Immortali nonché protagonista principale dell'avventura disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox dal 18 gennaio 2024.

