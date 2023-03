Come si chiama il protagonista di Resident Evil 4 Remake?

Resident Evil 4 Remake si prospetta come il gioco più caldo di marzo 2023, pronto ad intrattenere gli utenti PC, Xbox Series X/S e console PlayStation con la riedizione di un classico del genere survival horror. Il quarto capitolo è molto amato anche per il suo cast di personaggi, divenuto ormai iconico.

Per coloro che si avvicineranno per la prima volta al capolavoro Capcom proprio grazie al suo rifacimento moderno, sapete chi è il protagonista di Resident Evil 4? Si tratta di Leon S. Kennedy, uno dei personaggi più famosi ed amati della serie intera, che fece il suo originale esordio in Resident Evil 2 del 1998: all'epoca era solo un giovanissimo agente di polizia alle prime armi, che riuscì comunque a sfuggire alla distruzione di Raccoon City, rimasta vittima di un'epidemia del temibile T-Virus della Umbrella Corporation.

Abbandonati i panni del poliziotto, Leon è divenuto un agente governativo americano al servizio proprio del presidente degli Stati Uniti. Da novellino quale era nel secondo capitolo, Leon è ora un uomo dal talento formidabile e pienamente sicuro delle sue capacità, capace dunque di caricarsi sulle spalle le missioni più ostiche grazie alla sua eccezionale forma fisica ed un talento sopra la media con le armi da fuoco. In Resident Evil 4, Leon si ritrova nei pressi di uno sperduto villaggio rurale della Spagna alla ricerca di Ashley Graham, la figlia del presidente americano rapida da una misteriosa organizzazione. Avrà inizio un nuovo incubo, ancora peggiore rispetto a quello vissuto a Raccoon City.

