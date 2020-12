Come si chiama il protagonista di The Legend of Zelda?

La saga di The Legend of Zelda, culminata nel 2017 con la pubblicazione di Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch e WiiU, uno dei capitoli più acclamati di sempre da critica e pubblico, è una delle serie di punta dell’azienda giapponese, tanto da contare decine di capitoli e una data d’uscita originale che risale al lontanissimo 1986.

All’interno dei numerosissimi capitoli della serie si avvicendano una gran quantità di personaggi, alcuni principali e altri secondari, ma tutti ben caratterizzati e apprezzabili. Nel corso degli anni, tuttavia, è nato una sorta di enorme malinteso sul nome del protagonista della serie, il quale viene spesso chiamato Zelda dai meno esperti della serie, tratti in inganno dal nome della saga stessa.

In realtà, Zelda non è il nome del personaggio che ci ritroveremo a controllare direttamente all’interno dei diversi capitoli della serie, bensì della principessa del regno in cui si svolgeranno le avventure. Il vero nome del protagonista, il ragazzo biondo vestito di verde e armato di spada e scudo, come viene spesso rappresentato all’interno della serie, è Link, un guerriero e un avventuriero il cui compito sarà spesso quello di salvare il mondo dalle minacce che lo mettono in pericolo.

Nel corso dell'E3 del 2019, Nintendo ha pubblicato il primo trailer che conferma ufficialmente lo sviluppo di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 per Nintendo Switch.