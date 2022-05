Come si chiama il ragno di Poppy Playtime?

L'inquietante Poppy Playtime disponibile su PC via Steam e sistemi mobile sta catalizzando l'attenzione dei giocatori, con il survival horror di MOB Games che impressiona per i suoi personaggi dai look raccapriccianti ed i vari rompicapi da risolvere sopravvivendo nel frattempo agli orrori che ci circondano.

Di recente è stato pubblicato Poppy Playtime Chapter 2, disponibile però a pagamento, laddove invece il Capitolo 1 è accessibile gratuitamente a tutti coloro che posseggono un account Steam. Il Capitolo 2 ruota attorno ad un'altra figura disturbante, simile ad un ragno, come antagonista principale. Come si chiama quindi il ragno di Poppy Playtime? Si tratta di Mommy Long Legs, nota anche come Esperimento 1222 oppure con il suo vero nome, Marie Payne.

Si tratta di un altro giocattolo prodotto dalla Playtime Co. e che, a differenza di Huggy Wuggy (ecco a tal proposito che cos'è Huggy Wuggy di Poppy Playtime), ha una forma più umanoide nonostante le sembianze la rendano vicina alle forme di un ragno per via delle sue multiple braccia. La sua apparenza in un primo momento non sembra essere troppo inquietante, non quanto Huggy Wuggy almeno, ma dietro il volto rosa apparentemente amichevole si nasconde una creatura brutale che non vede l'ora di mettere in seria difficoltà i giocatori, che dovranno così sopravvivere ad un'altra terribile minaccia durante l'avventura offerta dal Capitolo 2.

Tra le altre curiosità, Mommy Long Legs è ispirata ai giocattoli degli anni '90 e primi anni 2000, in particolare alla famosa bambola Betty Spaghetty.