Come si chiama lo stile grafico di Cuphead? I segreti del 'videogioco-cartoon'

Con ancora negli occhi le opere d'arte di Yoshitaka Amano a tema Cuphead, rimaniamo nella dimensione fantasy dell'ormai celebre platform di Studio MDHR per andare alla scoperta dei segreti del suo particolare stile grafico.

La gemma indie firmata dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer ha saputo scrivere una delle pagine più importanti della storia recente dei videogiochi, merito di un profondo impianto ludico e, appunto, dell'inconfondibile stile grafico adottato dagli sviluppatori.

Dai fondali ai personaggi, passando per il design di nemici, boss ed elementi dello scenario e dell'interfaccia, ogni singolo elemento grafico di Cuphead è un omaggio alla storia dei cartoni animati. Chi indossa i panni di Cuphead, Mugman e Ms. Chalice viene catapultato in un microcosmo estremamente variegato, un'esperienza sensoriale che si rifà alla tradizione dei cortometraggi animati degli anni '30.

La grande attenzione per i dettagli di Studio MDHR si riflette anche nel lavoro svolto dagli sviluppatori di Cuphead nel plasmare il proprio universo fantasy rifacendosi alla tecnica a schizzo di inchiostro, la cosiddetta "animazione a tubo di gomma" (dall'inglese 'rubber hose animation'). La tecnica in questione, adottata in origine da maestri del settore come Bill Nolan e Walt Disney, tende a sacrificare i dettagli e la coerenza del disegno in funzione della velocità di esecuzione e della fluidità delle animazioni da riprodurre a schermo.

È proprio alla rubber hose animation che dobbiamo gli arti flessibili e arrotondati che caratterizzano l'estetica dei personaggi di Cuphead, in omaggio ai grandi classici della storia dei cartoni animati e, più in generale, all'arte degli anni '30, un aspetto che viene ripreso dal coinvolgimento della colonna sonora jazz. Il design curato nei minimi dettagli e la ricchezza di particolari delle ambientazioni surreali vengono ripresi in Cuphead The Delicious Last Course, il DLC del capolavoro di Studio MDHR lanciato a metà 2022 su PC e console.