Come si chiama il videogioco anni '80 con la Ferrari?

Siete appena entrati nella più popolare sala giochi della vostra città. Tanti sono i giochi a vostra disposizione, ma uno in particolare attira la vostra attenzione: un grosso cabinato con la postazione a forma di automobile, che vi consente di poter guidare una fiammante Ferrari Testarossa spider.

Qual è il nome del gioco che vi permette di guidare una Ferrari? Si tratta di Out Run, un grande classico firmato SEGA uscito nel 1986 e riconosciuto come uno dei migliori Arcade Racing di tutti i tempi. All'epoca ha lasciato il segno non solo per la particolarità del suo coin-op, ma anche per uno stile visivo all'avanguardia e un'atmosfera accattivante, con la partita che iniziava sotto un sole cocente accanto a una spiaggia. Il tempo di riscaldare il motore della Ferrari ed ecco che la coppia a bordo dell'auto inizia a sfrecciare a tutto gas, destreggiandosi attraverso il traffico cittadino nel tentativo di arrivare il più velocemente possibile ad ogni Checkpoint per ricaricare così il timer a disposizione nella speranza di proseguire fino alla meta.

Il conto alla rovescia non perdona: una volta scaduto, il Game Over è inevitabile dovendo così ricominciare la corsa. E più si avanza lungo il tragitto, maggiori sono gli ostacoli a cui prestare attenzione, facendo sudare le proverbiali sette camicie. Ma ciò fa parte della magia di Out Run, che offre numerosi bivi da prendere per scoprire nuovi tragitti. Ciò garantisce quindi un'elevata rigiocabilità a uno dei Racing più divertenti del suo tempo. Nel corso degli anni il gioco ha goduto di varie conversioni console, tra cui il SEGA Master System, il SEGA Mega Drive e il Game Gear. Nel 2003 viene realizzato il seguito ufficiale, OutRun 2, convertito in esclusiva per l'Xbox originale l'anno successivo. Nel 2006 viene prodotto OutRun 2006: Coast 2 Coast, arrivato su Xbox, PS2 e PSP.

Per gli amanti del genere, oggi il massimo esponente a cui guardare è Forza Horizon 4, il capolavoro firmato Playground Games. Se siete cresciuti con Out Run e i Racing sono nelle vostre corde, leggete la recensione di Forza Horizon 4 e poi fate rombare i motori delle vostre auto sportive.