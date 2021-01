Come si chiama l'ultimo videogioco di Dragon Ball uscito?

La saga di Dragon Ball, grazie al suo enorme successo conseguito sia in Giappone che nel resto del mondo, ha ricevuto decine e decine di trasposizioni videoludiche nel corso degli anni e su diverse piattaforme: vediamo quindi qual è l’ultima uscita di questi prodotti a tema Dragon Ball.

L’ultimo videogioco pubblicato, in ordine di tempo, basato sull’universo narrativo dell’anime di Dragon Ball è Dragon Ball Z Kakarot, uscito il 17 gennaio 2020 per PC, Playstation 4 e Xbox One. Anche in questo prodotto la struttura di base del gameplay è simile a quella di tutti i titoli ispirati a Dragon Ball che hanno visto la luce negli anni passati: si tratta di un gameplay basato su scontri corpo a corpo tra i diversi personaggi, uno contro uno oppure a gruppi, all’interno di arene tridimensionali, e con la possibilità di utilizzare numerose abilità diverse e uniche per ogni personaggio del roster e la capacità di concatenare combo per sprigionare poteri sempre più potenti.

La vera differenza che distingue Dragon Ball Z Kakarot da tutti, o quasi, i suoi predecessori è la sua particolare struttura da gioco di ruolo, che permette al giocatore di sfruttare alcune ricompense ottenute dalle missioni per potenziare alcune statistiche e abilità del proprio personaggio. Un ulteriore caratteristica di Dragon Ball Z: Kakarot è la sua struttura da semi open-world: il mondo di gioco è infatti suddiviso in macro-aree liberamente esplorabili, all’interno delle quali è possibile cimentarsi in missioni secondarie e attività di contorno, grazie alle quali è possibile guadagnare alcune ricompense e spezzare un po’ il ritmo tra una missione e l’altra.