Come si chiama il videogioco della pallina che casca?

Mentre state curiosando tra gli store dei vostri sistemi iOS e Android alla cerca di qualche simpatico giochino da scaricare per ammazzare il tempo, vi imbattete in un titolo molto strano: l'icona dell'App raffigura una pallina rossa che sta cadendo da una torre suddivisa in piattaforme. Di che gioco si tratta? Il suo nome è Helix Jump.

Realizzato da Voodoo, software house francese specializzata in videogiochi per sistemi Mobile (ne ha creati oltre un centinaio nel corso degli anni), Helix Jump è disponibile dall'inizio del 2018 e ha goduto di una certa popolarità nei mesi successivi al suo debutto. Il titolo è un endless game dove lo scopo è migliorare sempre di più i propri punteggi, partita dopo partita. Per segnare punti bisogna scendere una piattaforma alla volta, cadendo in maniera precisa ed evitando di finire sopra le piattaforme rosse, che significherebbero il game over. I dischi che compongono le piattaforme si possono spostare toccando lo schermo con le nostre dita: in questo modo è possibile far scendere la pallina sempre più in basso.

Con un po' di abilità ed attenzione è inoltre possibile riuscire ad attraversare più dischi consecutivamente, moltiplicando così i punti totalizzati. Lo scopo è raggiungere il fondo e avanzare nei livelli, arrivando a registrare punteggi invidiabili. La formula di gioco è semplicissima ma dimostra di funzionare, rendendo Helix Jump un passatempo perfetto quando ci sono da buttar via cinque minuti in tutta serenità. Provate magari a darli una chance: è gratis su App Store e Google Play.