Come si chiamano i Leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto?

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, che ci ha permesso di avere un assaggio più concreto dei giochi della Nona Generazione di Pokémon, attesi su Nintendo Switch per il 18 novembre 2022.

Il filmato ci ha permesso di vedere stralci di gameplay, dall'impostazione simile a Leggende Pokémon Arceus, e fare la conoscenza non solo di alcuni Pokémon inediti (come Lechonk, dalla forma simile a quella di un maialino), ma anche dei due Professori che accompagneranno i protagonisti nella nuova avventura. Ma soprattutto, ci ha mostrato per la prima volta l'imponente aspetto dei Pokémon Leggendari principali, che verranno raffigurati nelle copertine delle due versioni

Come si chiamano i Pokémon Leggendari di Scarlatto e Violetto? Ad apparire sulla copertina di Scarlatto sarà Koraidon, creatura dall'aspetto simile a un drago di Komodo, mentre su Violetto verrà raffigurato Miraidon, una sorta di dragone asiatico dall'aspetto robotico. Per il momento non è stato specificato di che tipo saranno i due mostri leggendari, ma maggiori dettagli in tal senso non tarderanno ad arrivare.

Nel frattempo è stato confermato che Pokémon Scarlatto e Violetto avranno il multiplayer coop a 4 giocatori, specificando che in ogni caso non andrà a sostituire il tradizionale comparto multigiocatore visto nelle passate iterazioni del brand.