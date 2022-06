Come si chiamano i nuovi Professori di Pokémon Scarlatto e Violetto?

Pokémon Scarlatto e Violetto ci porteranno a vivere una nuova, grande avventura all'interno dell'iconico universo Pokémon, con una nuova grande regione da esplorare e tantissime creature da catturare, allenare e far evolvere. I giochi di Nona Generazione, tra l'altro, avranno anche alcune novità rispetto al passato.

Non solo Pokémon Scarlatto e Violetto avranno la coop fino a 4 giocatori, ma per la prima volta nella serie ci saranno due diversi Professori a seconda della versione che verrà acquistata. Come si chiamano i Professori delle prossime avventure Pokémon? In Scarlatto il nostro giovane allenatore interagirà con la Professoressa Sada (Olim nella versione italiana), mentre in Violetto verrà introdotto al Professor Turo (Turum nella nostra lingua). Parlando di curiosità, i colori degli abiti dei due personaggi corrispondono inoltre a quelli della rispettiva edizione di appartenenza.

Nonostante la novità del doppio Professore a seconda del gioco, è altamente probabile che, come da tradizione, sarà proprio lui/lei a consegnarci il nostro primo Pokémon (a riguardo ecco come si chiamano gli Starter di Pokémon Scarlatto e Violetto) ed imbarcarci così in un nuovo viaggio pieno di sfide e sorprese da scoprire.

Ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili su Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022, con il compito quindi di chiudere al meglio l'annata della Grande N.