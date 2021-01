Come si chiamano i videogiochi da sala? L'origine dei giochi arcade

Le sale giochi cominciarono a diffondersi durante gli anni '70, gettando le basi dell'era dei videogiochi e dell'industria videoludica. Adolescenti e adulti affollavano questi locali, assoluta novità per l'epoca, in cui era possibile inserire monete e giocare ai classici PONG, Space Invaders o Pac-Man.

Forse molti non lo sanno, ma quel tipo di videogioco ha dato il nome a un genere intero, gli arcade, che proprio alla fine di quel decennio hanno avuto la loro epoca d'oro. L'enorme successo dei classici arcade (ne abbiamo già citati 3, altri sono Defenders, Asteroids, Tetris, Donkey Kong, Mario Bros...) ha fatto si che questi titoli passassero alla storia come gli antenati dei videogiochi odierni, e tutt'ora esistono moltissimi arcade che continuano a riscuotere l'approvazione di tutti gli interessati, come la serie di Super Mario, oltre a una continua riproposta in chiave vintage dei più antichi.

La caratteristica principale dei videogiochi arcade, soprattutto dei primi, era la semplicità del loro gameplay: l'hardware era ancora poco sviluppato, e questo costringeva i programmatori e i designer a porre la loro attenzione esclusivamente sulla giocabilità. Questo rendeva i titoli molto semplici da padroneggiare, permettendo a chiunque di imparare nel giro di poche partite.

Durante gli anni '80, soprattutto negli Stati Uniti, si ebbe un boom di vendite di cabinati di giochi arcade non solo nelle sale giochi ma anche nei bar, nei supermercati o presso i benzinai. Chiamati anche "cassoni", i cabinati rappresentano il vero inizio dell'industria videoludica ed erano progettati per ospitare la macchina in grado di fare giocare il pubblico dopo l'inserimento di gettoni o monete.

Erano spesso rivestiti di legno e verniciati con i simboli del loro videogioco, e avevano uno schermo a tubo catodico integrato e una console di comandi o pulsantiera, necessaria giocare.

Grande impulso alla produzione di cabinati e giochi arcade si deve alla ATARI, che inizialmente si dedicò al potenziamento delle componenti hardware delle macchine. Nel frattempo, l'importanza economica dei videogiochi nei luoghi pubblici è considerevolmente scemata a favore dei videogiochi per PC, per console moderne e più recentemente per dispositivi mobili. Per questo motivo, l'espressione videogioco arcade viene spesso usata per riferirsi a quella generazione degli arcade "classici".

Attualmente i collezionisti sono disposti a sborsare cifre da capogiro per cabinati originali e in buone condizioni, ma la vera origine dei videogiochi è ancora più antica della loro: sapete quando è nato il primo videogioco?