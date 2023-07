Come si chiamerà la nuova console Nintendo? Le nostre ipotesi... una è molto nostalgica!

Con ogni probabilità la nuova console Nintendo uscirà nel corso del 2024 (ma non ci sono ancora certezze in merito) e alcuni studi avrebbero già il dev-kit di Nintendo Switch 2. Lo sappiamo cosa state pensando, come Nintendo Switch 2? Ma la console non si chiama così!

Forse non si chiamerà Switch 2, o forse sì, ancora non lo sappiamo e proprio per questo abbiamo provato a stilare una ipotetica lista di nomi della prossima console della casa di Kyoto.



Partiamo proprio da Nintendo Switch 2: è possibile? Sì, del resto il brand Switch è enormemente popolare e chissà che la compagnia non voglia mantenere questa denominazione anche in futuro, come già accaduto nel caso di Wii e Wii U o di Nintendo DS e Nintendo 3DS.



Fino ad oggi abbiamo avuto Switch, Switch Lite e Switch OLED, dunque Switch 2 potrebbe essere l'ipotesi più sensata, mentre Switch Pro, Switch 4K o Switch U sembrano da scartare: nel primo caso perché si potrebbe creare un fraintendimento riguardo la natura della console, nel secondo caso perché non crediamo Nintendo voglia puntare su questo aspetto, nel terzo caso probabilmente per evitare lo stesso errore commesso con Wii U.



E dunque spazio ad altre ipotesi tra cui Nintendo Life, Nintendo Next (riprendendo il nome in codice di Switch, ovvero NX) e Nintendo NXT (ma dubitiamo che la WWE sia d'accordo), senza dimenticare gli affascinanti (ma decisamente poco probabili) Nintendo Hawk o Nintendo Falcon.



L'idea più interessante potrebbe essere invece quella di chiamare la console Super Nintendo Switch o Nintendo Super Switch, così da richiamare i gloriosi fasti dello SNES. E voi cosa ne pensate: quale potrebbe essere il nome ufficiale del prossimo hardware della casa giapponese?