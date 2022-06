Come si chiamerà Final Fantasy 7 Remake Parte 3? I fan si sbizzarriscono

Nonostante tutte le attenzioni siano ovviamente rivolte verso Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del Remake partito nel 2020, sappiamo già che i lavori su Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sono già iniziati, come confermato dal director Tetsuya Nomura.

Nulla però è trapelato sul possibile nome ufficiale dell'ultima parte, dato che Square Enix non ha fornito alcun indizio in tal senso limitandosi a confermare solo la sua esistenza. Ciò tuttavia non ha impedito ai fan di provare ad indovinare come potrebbe intitolarsi il terzo atto di Final Fantasy VII Remake attraverso il subreddit del gioco. L'ipotesi più accreditata è che il sottotitolo inizierà anch'esso con una "R" alla luce dei nomi dati alle prime due parti, rispettivamente "Remake" e "Rebirth".

C'è chi ha ipotizzato "Resurrection" e chi invece un più corposo "Return of the Soldier", mentre altri hanno fatto ipotesi molto più ironiche, tra chi cita un improbabile "Revengeance", chiaro richiamo a Metal Gear Rising Revengeance da tempo al centro dei meme, e chi addirittura getta nella mischia titoli ispirati a Final Fantasy XIV come "Realm Reborn", "Rendwalker" e "Readowbringers".

Qualunque sia la scelta definitiva di Square Enix, ci sarà comunque molto da aspettare: Final Fantasy VII Rebirh è in arrivo solo su PS5 il prossimo inverno, in un periodo quindi compreso tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Di Parte 3, dunque, è molto probabile che non ne sentiremo parlare in maniera concreta per un bel pezzo.