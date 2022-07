Come si chiamerà Final Fantasy 7 Remake Parte 3? Un indizio da Square-Enix

Square-Enix ha da poco annunciato Final Fantasy VII Rebirth, ma i fan si stanno già sbizzarrendo nel cercare di prevedere il nome di Final Fantasy VII Remake Parte 3, ovvero il titolo che andrà a concludere definitivamente la trilogia con cui Square-Enix ha voluto reinterpretare uno dei suoi JRPG più amati di sempre.

I pronostici più accreditati danno per scontato che la compagnia punterà ancora una volta su un termine che inizierà per "Re", e puntano su nomi come "Resurrection", "Requiem" o "Return of the Soldier". Ebbene, sembra che queste ipotesi fossero tutt'altro che campate per aria dal momento che è lo stesso Tetsuya Nomura ad aver confermato in una recente intervista che il titolo di Final Fantasy Remake Parte 3 conterrà una parola che inzia per "R". Certo, la vocale successiva potrebbe essere differente e allora tutti i nomi azzardati dai fan potrebbero rivelarsi in ogni caso errati.

Solo il tempo ci dirà di più sulla conclusione della trilogia, e nel frattempo sarà bene concentrarsi sul più vicino Final Fantasy VII Rebirth, in arrivo in esclusiva su PlayStation 5 tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Square-Enix ha recentemente confermato che i lavori su Final Fantasy VII Rebirth procedono spediti e la realizzazione del gioco avrà richiesto meno di 3 anni di sviluppo al momento del lancio.