Come si chiamerà la nuova Xbox? Phil Spencer non lo sa ancora

Durante la Conferenza E3 di Microsoft abbiamo potuto vedere in un video, alcuni impiegati del colosso di Redmond che parlavano delle primissime caratteristiche note di Project Scarlett, il nome in codice con cui è conosciuta per il momento la nuova Xbox.

Non si tratta però del nome definitivo della nuova console Microsoft. Ma allora, come si chiamerà? Per il momento non lo sa nemmeno Phil Spencer, che ne ha parlato durante una recente intervista.

"Quale sarà il nome? Sinceramente non lo so nemmeno io. Non abbiamo una lista di nomi, non siamo ancora arrivati a quel punto" ha dichiarato il boss della divisione Xbox di Microsoft, che poi ha proseguito parlando del prezzo, anch'esso non noto, anche se "abbiamo ovviamente una finestra di riferimento".

Stando ad alcuni rumor inoltre, ci sarebbero due versioni di Xbox in fase di sviluppo, una dalle performance pià elevate, e una più economica, ed il nome di Scarlett si riferirebbe ad entrambe le console, ma anche su questo Microsoft non si è assolutamente sbilanciata.

Per il momento dunque bisogna continuare a parlare di Project Scarlett, in attesa che i piani alti del colosso di Redmond si schiariscano le idee su quale debba essere il nome da dare alla loro nuova macchina. Voi che ne pensate? Quale nome dareste alla nuova Xbox?