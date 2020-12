Come chiedere il rimborso di un gioco PS4 e PS5 sul PlayStation Store

E' possibile chiedere il rimborso per un gioco comprato sul PlayStation Store? La risposta a questa domanda è affermativa anche se ci sono delle restrizioni ben precise a riguardo. Ecco la procedura da seguire per avanzare la richiesta di rimborso a Sony.

Nel caso di giochi completi e DLC Sony specifica che "dopo l'acquisto di questo tipo di contenuti tramite il PlayStation Store, hai 14 giorni dalla data dell'acquisto per richiedere un rimborso. Se hai iniziato a scaricare o a riprodurre in streaming il contenuto acquistato non ti sarà possibile ottenere un rimborso a meno che il contenuto non sia difettoso."

Se rispettate tutte le condizioni indicate qui sopra potete compilare il form per il rimborso, Sony valuterà la vostra richiesta e se tutto in regola riceverete il rimborso tramite il metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. Nel caso dei preordini invece ci sono due diversi casi in cui è possibile imbattersi.

Acquisti di un pre-ordine effettuati oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione

Per questo tipo di acquisto di un pre-ordine, puoi richiedere un rimborso in qualsiasi momento fino alla data di pubblicazione del contenuto.

Acquisti di un pre-ordine effettuati meno di 14 giorni prima della data di pubblicazione

Per questo tipo di acquisto di un pre-ordine, puoi richiedere un rimborso fino a 14 giorni* dopo la data di acquisto.

Anche in questi casi dovrete compilare il modulo per la richiesta di rimborso e attendere eventuali comunicazioni sul buon esito della procedura.