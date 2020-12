Come si fa a chiedere un rimborso su Steam? La procedura spiegata

Vi è capitato di avere un problema con uno dei vostri acquisti su Steam, oppure vi siete resi conto che il prodotto che avete acquistato non soddisfa i vostri gusti? Nessun problema, poiché la piattaforma proprietaria di Valve riconosce ai propri utenti il diritto ad ottenere un rimborso, seppur entro certi limiti.

Come è possibile leggere sulla pagina del sito ufficiale dedicata all’assistenza e ai rimborsi, in qualità di clienti avrete la possibilità di richiedere un rimborso completo dell’importo speso per qualunque prodotto acquistato, a patto che la richiesta venga effettuata entro 14 giorni dall’acquisto e solamente nel caso in cui il totale di ore passate sul gioco sia inferiore a 2 ore. Ecco quindi la procedura completa per richiedere un rimborso su Steam:

Aprite il sito dell’assistenza di Steam ed effettuate l’accesso al vostro account

Selezionate la voce Acquisti dal menu che comparirà sul vostro schermo

dal menu che comparirà sul vostro schermo Scegliete dalla lista dei prodotti che vi verrà mostrata quello per il quale volete richiedere un rimborso. Se il prodotto di cui volete chiedere un rimborso non fa parte di questa lista, significa semplicemente che non è possibile ricevere un rimborso per quell’acquisto (probabilmente perché i requisiti elencati precedentemente non sono soddisfatti)

(probabilmente perché i requisiti elencati precedentemente non sono soddisfatti) Dal menu successivo, selezionate il problema che avete riscontrato con quel prodotto e poi richiedete il rimborso

Una volta compilato il modulo con i dati necessari, tra cui anche il metodo di pagamento sul quale volete ricevere i soldi del rimborso, non dovrete fare altro che inoltrare la richiesta ed attendere l’email di conferma da parte di Steam

Nel caso in cui siate utenti Playstation 5 e desideriate utilizzare il DualSense anche su PC, vi farà piacere sapere che Steam ha introdotto il supporto al nuovo controller di Sony.