Come si collega il DualShock 4 al PC? Collegamento tramite USB o Bluetooth

Se disponete di un controller PS4, ovvero il DualShock 4, e volete collegarlo al PC, potete farlo in due modi: o tramite cavo USB o in modalità wireless. Qui di seguito spieghiamo la semplice procedura da seguire in entrambi i casi.

Collegare il controller tramite cavo

Per collegare il DualShock 4 al computer vi basterà un cavo micro USB, come quello in incluso in dotazione con la console. Una volta fatto, il pc potrebbe rilevare il controller come se fosse una periferica audio; questo avviene a causa di un conflitto con l'altoparlante interno del dispositivo. Per risolvere il problema, è sufficiente specificare nuovamente, dalle impostazioni di Windows, l'uscita audio corretta (le vostre casse audio o eventuali cuffie da gioco).

Collegare il controller in wireless

Il DualShock 4 è collegabile via Bluetooth al vostro pc. Nel caso in cui abbiate un portatile, basterà attivare il ricevitore Bluetooth; se avete un pc fisso, dovrete acquistare un ricevitore Bluetooth usb, facilmente reperibile per pochi euro.

Tuttavia, per effettuare il pairing Bluetooth e far riconoscere il dispositivo al pc, dovrete prima predisporre il controller nel seguente modo: invece di accenderlo normalmente, premete contemporaneamente i tasti Share e PS (il tasto centrale con il logo della PlayStation). Noterete che dopo qualche secondo il led del DualShock lampeggerà rapidamente: questo indica che è pronto per effettuare il pairing e voi dovreste visualizzarlo nella lista dei dispositivi Bluetooth.

DualShock 4 e Steam

Per utilizzare il vostro pad PS4 su Steam lanciate il client di Steam e cliccate l’icona del controller in alto a destra per entrare in modalità Big Picture. Così facendo Steam si trasformerà in un’applicazione molto simile alla dashboard di una console. Da qua andate in impostazioni -> impostazione controller. Ricordatevi di attivare il supporto al controller PS4 che appare su schermo.

Una volta fatto questo, basterà attivare il vostro controller tramite cavo micro USB o Bluetooth. Vi apparirà una piccola finestra per personalizzare e settare il vostro pad, potendo addirittura assegnare un nome al vostro DualShock 4 e decidere colore e luminosità della lightbar.



Su Everyeye.it trovate anche la guida per usare il DualSense di PS5 su PC.