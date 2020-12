Come si collega la PlayStation 4? Collegamento e montaggio della console Sony

Avete appena tolto dalla sua confezione una PlayStation 4? Magari avete comprato una PS4 usata e vi chiedete come si faccia a installarla correttamente? Continuate a leggere questa breve guida se avete dubbi sul montaggio della vostra PlayStation!

Dopo aver tolto la console dal suo imballaggio potete cominciare a effettuare tutti i collegamenti necessari per farla funzionare. Per prima cosa, prendete sia il cavo HDMI che quello dell'alimentazione, entrambi inclusi nella confezione. Il primo serve a collegare la console alla tv, e lo potete riconoscere grazie alle due estremità identiche; il secondo ad alimentarla tramite una presa elettrica. È possibile collegare la PS4 a un televisore anche senza cavo HDMI.

Inserite il cavo HDMI sul retro della console, in corrispondenza dello slot con la forma corretta. Poi inserite l'altra estremità nell'uscita HDMI del vostro televisore che preferite (spesso ce n'è più di una). Ora alimentate la console, inserendo la parte di cavo opposta alla presa di corrente nello slot che si trova sul retro della console, ossia nell'ingresso AC IN, e introducendo la spina presente all'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa della corrente di casa.

Ecco fatto, questo è tutto quello che dovete fare per installare la vostra PlayStation 4! Adesso potete accenderla dal pulsante apposito o attivando il DualShock 4, nel caso in cui sia già stato collegato precedentemente alla console. Proprio questo mese il software PS4 è stato aggiornato , sapete già quali sono le novità?