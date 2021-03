Come si collega PS5 alla PlayStation App?

L'esperienza su PS5 può essere migliorata grazie all'utilizzo di PlayStation App, un'applicazione scaricabile su Android e Apple iOS che consente di inviare messaggi sul PlayStation Network, effettuare acquisti dal PlayStation Store, avviare download remoti e giochi sulla propria console, e altro ancora.

Link per il Download

A cosa serve?

La PlayStation App offre un ampio spettro di funzioni, che permettono di partecipare ai party dal telefono con il supporto della chat vocale e dei messaggi, scoprire a cosa stanno giocando i propri amici e accedere ai loro contenuti giocati di recente, acquistare e avviare il download dei giochi, lanciare i giochi, liberare spazio e accedere a PS5, e restare aggiornato sulle novità PlayStation dalla scheda Esplora.

Effettuare l'accesso alla PS5 tramite PlayStation App

È possibile accedere rapidamente alla PlayStation 5 eseguendo la scansione di un codice QR sull'app, tramite la funzione che potete trovare in Impostazioni > Accedi alla PS5. Per accedere alla PlayStation 5 con l'account già associato alla vostra PlayStation App non dovete far altro che scansionare il codice QR visualizzato sulla schermata di accesso di PS5.

Collegare la PS5 a PlayStation App

Collegando PS5 a PlayStation App potrete scaricare giochi, gestire lo spazio di archiviazione e avviare titoli sulla console dal vostro dispositivo mobile. Per collegare PS5 vi basterà aprire PlayStation App e selezionare Impostazioni > Collega console all'app. Se non vedete la PlayStation 5, assicuratevi di aver effettuato l'accesso sulla console con lo stesso account che state utilizzando sull'app.