Come collegare la PlayStation 4 all'account Twitch

Se giocate su PlayStation 4 e avete voglia di trasmettere in streaming il vostro gameplay in diretta, avrete bisogno di collegare l'account PS4 all'account Twitch: in questa mini-guida vi spieghiamo come farlo in pochi, semplici passaggi.

Per portare a termine questa operazione avrete bisogno di un account PlayStation Network e un account Twitch validi, e di uno smartphone con l'app di Twitch installata. Di seguito vi spieghiamo cosa bisogna fare per collegare i due account.

Come collegare account PS4 ad account Twitch

Per prima cosa accedete ai vostri account PlayStation Network (tramite PlayStation 4) e Twitch (tramite l'app per smartphone), così da procedere con l'operazione. Dalla console selezionate la voce Impostazioni -> Condivisione e trasmissione -> Collega ad altri servizi. A questo punto vi troverete di fronte a una schermata dove potrete collegare la vostra PS4 a diversi canali, tra cui Twitch.

Dopo aver scelto la voce Twitch ed effettuato il Sign In, verrà visualizzata una schermata con un codice a barre. Inserite dunque l'indirizzo https://www.twitch.tv/activate dal vostro smartphone. Verrete reindirizzati in automatico a una pagina dove potrete scannerizzare con la fotocamera del vostro cellulare il codice a barre apparso in precedenza. Una volta fatto si aprirà una pagina dove dovrete inserire il codice che appare sulla parte destra dello schermo su PS4. Una volta inserito il codice riceverete una mail di conferma dell'avvenuto collegamento tra i due account. Da questo momento in poi potrete accedere comodamente alla piattaforma Twitch dalla vostra PS4.

