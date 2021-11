Come collegare l'account PSN a Twitch per streammare da PS4 e PS5?

E' possibile utilizzare le funzioni di Twitch, come guardare streaming, recuperare dirette o perfino avviare delle live di registrazione, direttamente su PlayStation 4 e 5. Se infatti volete godere della piattaforma viola su console senza creare un altro account, dovete collegare l'account PSN a quello Twitch: ecco come fare.

Il primo passo da fare è quello di scaricare l'applicazione sulla vostra console, PS4 o PS5. Trovate l'app nelle rispettive sezioni multimediali della home, vicino agli altri servizi di streaming come Netflix o Amazon Prime Video. Dopo aver completato il download, accedete a Twitch: a questo punto vi sarà mostrato un codice. Inseritelo su twitch.tv/activate se siete da PC, o sfruttate il QR Code dallo smartphone. Su PS4 potete ottenere lo stesso risultato in Impostazioni > gestione account > collega con altri servizi. In questo modo avete collegato i due account.



A questo punto, se volete provare a sperimentare con la registrazione, usate il tasto Share/Create del Dualshock o Dualsense (a riguardo, ecco l'ultimo brevetto scoperto di un controller PlayStation per smartphone) e usate la funzione 'trasmetti', selezionando infine Twitch come destinazione della vostra live. Per condividere voi stessi avrete bisogno di una PlayStation Camera che permetterà di catturare il vostro volto durante la partita. Ma proposito della console Sony, per altri consigli e suggerimenti, scoprite come fare per evitare il surriscaldamento di PS4 e PS5.