Come collegare COD Warzone a Call of Duty Mobile e ricevere bonus gratis

I giocatori di Call of Duty possono collegare i loro account di COD Warzone e COD Mobile. In questa mini-guida vi spieghiamo come fare, in modo da ricevere alcune ricompense gratuite come skin e orologi.

Nel momento in cui riportiamo la mini-guida siamo giunti alla Stagione 3 di COD Warzone e alla Stagione 6 di COD Mobile. Per spingere i fan a dedicarsi ai due giochi, Activision incoraggia il collegamento dei due account fornendo in cambio diversi bonus gratuito.

Allo stato attuale, in particolare, linkando l'account di COD Warzone a quello di COD Mobile è possibile ricevere una skin e un orologio per COD Mobile. Vediamo insieme come fare.

Come collegare gli account di COD Warzone e COD Mobile

Per collegare l'account di COD Warzone a quello di COD Mobile vi basta seguire questi semplici passaggi:

Se ancora non lo avete, creare un account primario sul sito di Call of Duty.

Avviate COD Mobile e andate su Account -> Impostazioni -> Opzioni di accesso. Assicuratevi di aver effettuato il log-in con il vostro account principale di Call of Duty.

Avviate COD Warzone.

Accedete a COD Warzone usando l'account di Call of Duty che avete collegato a COD Mobile.

Dopo aver eseguito queste operazioni avrete finalmente collegato gli account di COD Warzone e COD Mobile. Entro 72 ore riceverete i bonus gratuiti, che attualmente consistono in una skin e un orologio per COD Mobile.

